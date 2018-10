Donna e bimba di 6 anni investite dal bus del Ctm

L’epilogo poteva essere drammatico, le due vittime si trovano al Brotzu

Di: Alessandro Congia

Una donna 38enne e una bimba di 6 sono rimaste ferite, questa sera, dopo essere state travolte da un autobus di linea del Ctm nella via Pessina, a Cagliari.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Municipale, intervenuta sul posto dopo la chiamata alla sala operativa, la donna stava attraversando la strada, lontano dalle strisce pedonali, tenendo per mano la piccola, senza accorgersi dell'arrivo del pullman.

Fortunatamente l'autista ha tentato di evitare l’impatto con i due pedoni spostandosi sulla sinistra, ma in parte la signora e la piccola sono state investite: la 38enne ha sbattuto contro la portiera destra del mezzo, che procedeva in direzione piazza Repubblica cadendo a terra e trascinando la bambina. Ora sono ricoverate al Brotzu in codice giallo.