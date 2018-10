Meteo, pioggia in arrivo: le previsioni per martedì 2 ottobre

Intanto fino alle ore 23:59 di domani, martedì 2, resta l'allerta della Protezione civile per vento e mareggiate

Di: Redazione Sardegna Live - Fonte: Aeronautica Militare

TEMPO PREVISTO SULL'ITALIA PER DOMANI MARTEDI' 02/10/18

Nord:

- iniziali addensamenti compatti su Arco alpino, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna con precipitazioni mattutine, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su quest'ultima, piu' intense sul settore appenninico, in rapido miglioramento;

- cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Centro e Sardegna:

- nuvolosità diffusa su tutto il territorio, con deboli piogge rovesci e temporali, un po' più decisi sulle Marche e sulla Sardegna nordorientale durante il pomeriggio, in graduale riduzione durante la seconda parte della giornata sulle regioni tirreniche peninsulari.

Sud e Sicilia:

- cielo molto nuvoloso o coperto con deboli fenomeni associati, a preminente carattere temporalesco, più abbondanti sulle coste tirreniche calabre e sulla Sicilia e poi anche sulla Puglia settentrionale, per attenuarsi in serata sul settore centroccidentale dell'isola.

Temperature:

- minime in diminuzione su nord-ovest, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana e Sardegna, in aumento su Abruzzo costiero e regioni meridionali adriatiche e ioniche, generalmente stazionarie altrove;

- massime in rialzo sulle settentrionali, in flessione al centro-sud e sulla Romagna, più sensibile sulle due isole maggiori.

Venti:

- forti di bora lungo le coste adriatiche settentrionali ed Emilia-Romagna;

- forti dai quadranti settentrionali su liguria ed alta toscana;

- forti di maestrale sulla sardegna;

- deboli di direzione variabile sul restante nord, dai quadranti

orientali sul resto del centro e da quelli meridionali altrove.

Mari:

- molto agitato il Mare di Sardegna;

- da agitato a molto agitato il Canale di Sardegna;

- da molto mossi ad agitati il mar ligure e l'adriatico settentrionale;

- da mosso a molto mosso il tirreno;

- generalmente mossi i restanti bacini.

Tempo previsto per la mattina di martedì 2 ottobre





Tempo previsto il pomeriggio di martedì 2 ottobre

Tempo previsto per la sera di martedì 2 ottobre

Tempo previsto per la notte di martedì 2 ottobre

Intanto ieri, il centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate che resta attivo sino alle ore 23:59 di domani, martedì 2.

In particolare, nella giornata di martedì è prevista una progressiva rotazione del flusso nei bassi strati da nord nord-est, con vento forte su tutta l’isola e possibili raffiche di burrasca sulle coste settentrionali. Possibili mareggiate sulle coste occidentali, del nordovest dell’isola e su quelle orientali.

La Protezione civile invita alla massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; a prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan. Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo bisogna prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate e di evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni.