“Corpi in movimento – Le piazze che danzano”: le coreografie di Ariella Vidach al Teatro Civico

Mercoledì 3 ottobre l’AiEP porterà in scena il progetto “Tart Art”

Di: Antonio Caria

Mercoledì 3 ottobre alle 21.00 andrà in scena un nuovo appuntamento con il festival “Corpi in movimento – Le piazze che danzano”, promosso da Danzeventi. Stavolta il Teatro Civico di Sassari ospiterà Ariella Vidach con il suo nuovo spettacolo “Tart Art”, ispirata a un’indagine su ciò che il corpo trattiene ed elabora in modo automatico e inconsapevole.

«Il progetto si confronta con la memoria del corpo per aprirsi a nuove forme e concetti di identità – sottolineano gli autori –. Il confine tra corpo, coreografia e sistemi interattivi si è andato infatti assottigliando e le interferenze tra arte e tecnologia sono diventate sempre più suggestive».

La composizione (durata circa 40 minuti) è produzione AiEP 2018 sostenuta dal Mibact, e nasce dall’idea della stessa Vidach e di Claudio Prati, che ne hanno sviluppato anche le coreografie L'inteprete è la danzatrice Loredana Tarnovschi.