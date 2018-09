Rubate da un'azienda 70 piante di cannabis sativa: sul posto i Carabinieri

Le indagini sono a cura dei militari della locale stazione

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della stazione di Tortolì, sono intervenuti in un’azienda agricola situata nell’agro di Tortolì a seguito di furto perpetrato nella notte tra il 24 e 25 settembre.

I proprietari nella mattina del 25 si sono accorti che ignoti ladri approfittando della notte, si sono introdotti nella loro azienda e hanno asportato circa 70 infiorescenze di piante di canapa sativa.

I Carabinieri intervenuti hanno da subito avviato le indagini ed eseguito tutti i rilievi per risalire agli autori del furto. Si precisa che l’impresa agricola in questione si occupa della coltivazione di piante di canapa nel rispetto della norma vigente in materia di stupefacente.