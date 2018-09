La “Prima” di Romana a “StoricaMente”

In piazza di Chiesa si alterneranno Mariangela Sedda e Ritanna Armeni

Di: Antonio Caria

Domenica 7 ottobre alle 17.30, Romana farà il suo esordio al “StoricaMente-Festival del Romanzo Storico”, organizzato con costanza e impegno dall’attivissima Associazione Culturale Intercomunale “Isperas” di Pozzomaggiore presieduta da Angelo Deriu.

Un’ottima vetrina culturale per questo piccolo paese amministrato dalla Sindaca Lucia Catte che, oltre ad ospitare due delle scrittrici più famose nel panorama italiana, Mariangela Sedda e Ritanna Armeni, potrà dare la possibilità ai visitatori di poter ammirare alcuni angoli caratteristici di questa parte del Villanova.

In piazza della Chiesa Parrocchiale, la Armeni presenterà il suo libro "Una donna può tutto. 1941: volano le streghe della notte”, che racconta le vicende di un gruppo di aviatrici russe che conquistano un ruolo di primo piano nella guerra contro il Terzo Reich.

Nata nel 1947, la giornalista e scrittrice ha lavorato per importanti testate come il Manifesto e l’Unità. Nel 1998 è stata anche portavoce dell’allora Segretario di Rifondazione Comunista, Fausto Bertinotti. Ha condotto anche la trasmissione “Otto e Mezzo” su “La7”, insieme a Giuliano Ferrara. Nel suo curriculum vari libri tra cui “Di questo amore non si deve sapere” e “Prime donne. Perché in politica non c’è spazio per il secondo sesso”

La Sedda presenterà, invece, “Le cancellazioni”, un aspetto della vita di Emilio Lussu ambientato nella Cagliari del 1927. Nata a Gavoi, ma cagliaritana di adozione, collabora con varie riviste e quotidiani, in modo particolare nelle pagine culturali. Ha già scritto varie opere, tra cui “Dal Vapore ti scrivo” e “Nel vuoto arioso del mondo”.

La serata, presentata da Jacopo Onnis, prevede anche la lettura di alcuni passi dei due libri da parte dei ragazzi del Liceo Scientifico di Pozzomaggiore con la supervisione dalla Pro Loco "Bastiano Unali" di Cossoine. Le voci narranti saranno Chiara Fadda, Maria Teresa Fais e Fabio Sias. Al pianoforte si esibiranno Egidio Campus ed Edoardo Solinas.