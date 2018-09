Tragedia nella casa avvolta dalle fiamme, un uomo muore carbonizzato

Il drammatico episodio è avvenuto in una palazzina in via Santa Maria. La cittadina è sotto shock

Di: Alessandro Congia

Il Comando Provinciale di Cagliari ha inviato due squadre sul posto, una da viale Marconi e l’altra da Iglesias in supporto.

Gli operatori del 115 hanno prontamente operato per lo spegnimento delle fiamme, che hanno avvolto una palazzina situata in via Santa Maria: inizialmente pareva non ci fossero feriti, poi il triste epilogo.

All’interno dell’edificio c’era un uomo, rimasto carbonizzato: restano due punti interrogativi per capire cosa sia successo.

Forse la vittima stava dormendo e non si è accorta di nulla oppure è rimasta intrappolata nel rogo. Sull’intera vicenda, che ha scosso il paese, a Uta, sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della locale stazione.