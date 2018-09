A Bonu Ighinu la seconda tappa di StoricaMente

In programma le presentazioni de "Il Faraone Nero" e "Il Corregidor"

Di: Antonio Caria

Sarà lo splendido scenario del Santuario di Nostra Signora di Bonu Ighinu ad ospitare la tappa marese di “StoricaMente-Festival del romanzo storico”, promosso dall’Associazione Culturale Intercomunale “Isperas”.

L’appuntamento, in programma domenica 7 ottobre, inizierà alle 10.30 con la presentazione, in anteprima nazionale, "Il Faraone Nero" di Marco Buticchi. Nato nel 1957, lo scrittore nato a La Spezia ma residente a Lerici, è laureato in economia e commercio ed è autore di vari romanzi tra cui “Il Cuore del Profeta, “L’Anello del Re” e “La Luce dell’Impero”.

Sarà poi la volta di Francesco Abate e Carlo Melis Costa che presenteranno la loro opera, “Il Corregidor”, un viaggio nella Cagliari del 1665 dominata dagli spagnoli.

Il primo, nato proprio a Cagliari nel 1964, è giornalista dell’Unione Sarda. Il suo esordio letterario risale al 1998 con “Mister Dabolina”; il secondo, nato sempre nel capoluogo sardo nel 1960, pratica la professione di avvocato cassazionista ed è al suo primo romanzo. Il ruolo di presentatrice è stato affidato a Roberta Balestrucci.