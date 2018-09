Marco Bazzoni e Dodi Battaglia per San Francesco D’Assisi a Florinas

In programma anche lo spettacolo pirotecnico e i cantadores a chiterra

Di: Antonio Caria

Saranno tre giornate molto intense a Florinas dedicate ai festeggiamenti in onore di San Francesco D’Assisi. Il via mercoledì 3 ottobre alle 17.30 con la recita del Rosario nella Chiesa intitolata al Santo. Seguiranno alle 18.00 la celebrazione della Santa Messa e alle 18.30 i Vespri con il Pio Transito di San Francesco.

Alle 21.30. al campo sportivo, spettacolo pirotecnico curato dalla ditta “Oliva Fuochi” di Pabillonis. Alle 22.30 ci si sposterà in piazza del popolo per la gara di cantadores a chiterra con l’esibizione di Daniele Giallara, Gianni Denanni e Valerio Bazzoni accompagnati alla chitarra da Antonello Pulina. Non mancheranno i balli sardi in piazza grazie a Giuseppe Cubeddu.

Giovedì 4 alle 11.00, nella Chiesa di San Francesco, sarà officiata la Funzione solenne da parte di Don Giosuè Carboni e con panegirico di Don Alessandro Manunza (Parroco di Ula Tirso e Neoneli).

Alle 17.00 sono in programma la Santa Messa e la processione per le vie del paese con il Simulacro del Santo trasportato sul carro a buoi e accompagnato dalla Banda Musicale di Ploaghe, dai gruppi in abito tradizionale, dai cavalieri, da “Su Pippiriolu” e da “Su Tumbarinu”. Alle 21.30, presso l’anfiteatro comunale, andrà in scena lo spettacolo di cabaret di Marco Bazzoni (in arte Baz) e della sua band.

Venerdì 5 alle 11.00 e alle 18.00 sarà celebrata la Messa nella Chiesa di San Francesco. Alle 16.30 in piazza del Popolo, animazione per bambini. Alle 21.30, all’anfiteatro comunale, grande attesa per il concerto di Dodi Battaglia. La serata si concluderà alle 23.30 con l’estrazione dei biglietti della lotteria.

Nell’ambito dei festeggiamenti civili, a Chescighedda, sarà allestita una mostra fotografica dal titolo “Ricordi della Festa di San Francesco, che potrà essere visitata dal 3 al 5 ottobre.