Entro il 2019 verranno assunti altri 1.500 Vigili del fuoco

E' quanto spiegato confermato il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del Distaccamento di Abbasanta

Di: Agi

Servirà una ventina di Comuni e una popolazione di circa 23 mila abitanti il nuovo distaccamento di Abbasanta (Oristano) dei vigili del fuoco, inaugurato stamane dal sottosegretario all''Interno, Stefano Candiani (Lega).

Alla Sardegna sarà destinata una quota delle 1.500 nuove assunzioni annunciate nel Corpo. Le unità sono particolarmente attese per la funzionalità delle sedi di Cuglieri (Oristano), Bono (Sassari) e Mandas (Sud Sardegna).

Secondo il sottosegretario, il distaccamento appena inaugurato è un "esempio virtuoso" della presenza dello Stato che ha riutilizzato strutture preesistenti. I tempi d'intervento stimati per le squadre di Abbasanta nel territorio (ampio circa 700 chilometri quadrati) sono inferiori ai 25 minuti.

Candiani ha annunciato che l'obiettivo del Ministero è quello di rilanciare il progetto del soccorso in 20 minuti in tutta Italia: "Per raggiungere questo risultato non bastano nuovi Dipartimenti. ma bisogna investire sulle infrastrutture".