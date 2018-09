Incendio in una palestra di Sassari: paura per 10 atleti

Le fiamme si sono sviluppate nel piano inferiore della struttura, vicino alla caldaia.

Di: Ansa

Momenti di paura in pieno centro a Sassari a causa di un Incendio in una palestra tra via Principe di Piemonte e via Amendola.

Le fiamme si sono sviluppate nel piano inferiore della struttura, vicino alla caldaia. Al momento del rogo, all'interno della palestra, erano presenti circa 10 persone che sono riuscite a mettersi in salvo: sono tutti illesi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e gli agenti della polizia locale.

"Abbiamo spento un primo incendio con l'estintore - racconta all'ANSA Alberto Peru, uno degli atleti che si trovava nella palestra - Poi si è sviluppata un'altra fiammata ma c'era troppo fumo e siamo scappati".