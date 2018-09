Dopo le dimissioni di Mura a Cagliari elezioni suppletive

Potrebbero tenersi ai primi di febbraio e non è escluso un accorpamento con le regionali

Di: Redazione Sardegna Live

Nel collegio uninominale di Cagliari (Sardegna 01) si tornerà a votare fra tre-quattro mesi per eleggere il deputato che dovrà sostituire Andrea Mura, l'ex M5S di cui la Camera ha accolto le dimissioni.

Le elezioni suppletive, che saranno un test considerato che il candidato M5S vinse con il 42%, potrebbero precedere quelle regionali, in programma probabilmente a fine febbraio. Del collegio 01 fanno parte, oltre a Cagliari, Burcei, Maracalagonis, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sinnai e Villasimius.





Secondo il regolamento di Montecitorio, una volta che ilseggio sia ufficialmente vacante, il presidente della Cameradei deputati ne da' immediata comunicazione al presidente delConsiglio dei ministri e al ministro dell'interno affinché siproceda a elezioni suppletive nel collegio interessato.

I comizi sono convocati con decreto del presidente dellaRepubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza. In questo caso il termine cadrà tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, e il governo potrà disporre una proroga non superiore ai 30 giorni.

Se così sarà, le suppletive potrebbero tenersi ai primi di febbraio e non è escluso un accorpamento con le regionali, per evitare un doppio (e costoso) appuntamento elettorale, cui nei mesi successivi si aggiungerebbero quello per le europee e per le comunali.

A Cagliari, inoltre, si rischierebbe di rivotare per sindaco e consiglio comunale se l'attuale primo cittadino, Massimo Zedda, accetterà di candidarsi alla presidenza della Regione, come gli chiedono una parte del Pd e un gruppo di sindaci, e si dimettesse.