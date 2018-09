Ladruncoli di sabbia e conchiglie, bloccati padre e figlia

Le ispezioni hanno fatto emergere nuovi episodi ai danni delle spiagge sarde

Di: Alessandro Congia

Nel corso della consueta ispezione sui mezzi in imbarco, nella tarda serata di ieri, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, hanno fermato padre e figlia, di origini albanesi, in partenza dal porto di Olbia per Genova, con il traghetto delle 22.

I due, incuranti dei divieti, avevano a bordo un chilo di sabbia conservato in due bottiglie da mezzo litro ed un sacchetto della spesa riempito di conchiglie.

L'uomo è stato segnalato alla Capitaneria di Porto. Quello di ieri è il secondo grave episodio in appena 24 ore, proprio mercoledì notte, un altro turista è stato sorpreso con a bordo un esemplare di "Pinna Nobilis", specie protetta nota come "nacchera". Anche in questo caso, l’uomo è stato segnalato all’Autorità Marittima.