Spaccio di cocaina, marijuana e hashish: in manette giovane 20enne

Il giovane si trova ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima

Di: Alessandro Congia

Durante la notte appena trascorsa, a Settimo San Pietro, i militari della stazione di Sinnai, nel corso di un mirato servizio, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Marco Cerchio, 20enne, disoccupato del posto.

I militari operanti, al termine di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità del ragazzo alcuni grammi di cocaina suddivisa in 15 dosi, 4 dosi di marijuana e 41 di hashish, oltre ad un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Il 20enne, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna dall' Autorità Giudiziaria.