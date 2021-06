Incendio in un fienile a Escalaplano, intervengono i Vigili del fuoco

Gli operatori hanno evitato che le fiamme si propagassero ai mezzi agricoli e alla vegetazione

Di: Redazione Sardegna Live

In seguito a una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento "8A" del distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Vito, con l'ausilio di un'autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando di Cagliari, stanno intervenendo da questo pomeriggio per domare le fiamme divampate in un fienile in località "Sa Serra S'Ollastru" nel territorio di Escalaplano.

Gli operatori, all'arrivo sul posto, hanno provveduto allo spegnimento di circa 500 balle di foraggio stoccate all'interno del fienile e allo spegnimento di un fuoristrada in sosta nelle vicinanze che è andato in fiamme. Il rogo è ora sotto controllo.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Escalaplano per quanto di loro competenza e una squadra del Corpo Forestale Regionale. Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco daranno il via agli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.