Viabilità in Sardegna. Balzarini: «L’Anas imprima un’accelerazione alle opere programmate nel patto per la Sardegna»

Oggi l’incontro con la ministra per il Sud Barbara Lezzi

Di: Antonio Caria

«L’Anas deve imprimere una forte accelerazione alle progettazioni delle opere programmate con i fondi FSC 2014/2020 nel Patto per la Sardegna. Occorre inoltre dare priorità alle manutenzioni, in particolare dei tratti stradali della S.S. 131, da Oristano a Sassari, fortemente compromessi ed è indispensabile dare impulso al potenziamento delle articolazioni della stessa Anas dedicate alle infrastrutture sarde, raccordandosi operativamente con gli uffici regionali».

Lo ha dichiarato l’Assessore dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini nell’incontro di oggi convocato dalla ministra per il Sud Barbara Lezzi sugli interventi infrastrutturali stradali in Sardegna finanziati con fondi FSC.

«Nella riunione, a cui hanno partecipato i vertici dell Anas, è emersa – ha aggiunto l’Assessore – la generale esigenza di accelerare nel processo di ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale dell’Isola. Anas ha riferito di aver recentemente attribuito gli incarichi di progettazione e di aver in corso il potenziamento degli uffici coinvolti assicurando, nel contempo, un maggior coinvolgimento della Regione in tutte le attività in corso».

La Regione ha intanto stanziato un milione di euro per il miglioramento della sicurezza della strada statale 129 ‘Trasversale sarda’. Il finanziamento, che si aggiunge ai 4 milioni 700mila già disponibili, nasce dalla rimodulazione del programma di interventi decisa dalla Giunta nel campo della viabilità, della mitigazione del rischio idrogeologico e del patrimonio abitativo regionale.

«La Strada Statale 129 – ha dichiarato Balzarini – è una delle arterie su cui si concentra maggiormente l’attenzione della Giunta, che è in costante interlocuzione con l’Anas per dare corso in tempi rapidi a tutti gli interventi necessari per garantire migliori condizioni di sicurezza in linea con le istanze e le aspettative di sindaci e cittadini. Con questo nuovo stanziamento rafforziamo il quadro delle risorse finanziarie a disposizione».

L’Anas si è impegnata entro l’anno ad appaltare i lavori di costruzione della rotatoria in corrispondenza dell’intersezione con la strada comunale di accesso all’abitato di Bortigali, sulla base della convenzione stipulata dalla Regione nel dicembre del 2016.

In alcuni tratti della 129 sono già presenti delineatori modulatori di curva, bande rumorose in avvicinamento e la segnaletica di limite di velocità e divieto di sorpasso prevista dal Codice della Strada. Con altri interventi si sta procedendo a integrare la segnaletica verticale con cartelli luminosi di segnalazione di ‘curve pericolose’.

Per quanto concerne gli interventi di medio periodo, verrà portata a termine, in via prioritaria, la rettifica plano altimetrica del tratto di Orotelli con un investimento di 3 milioni di euro. ciò consentirà una maggiore sicurezza nel tratto Nuoro-Macomer.