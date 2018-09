Rosso Sorriso

L'Avis di Fonni si impegna a spiegare nelle scuole del paese l'importanza del volontariato e della donazione del sangue

Di: Fabiola Castri

Da circa dieci anni Avis e Miur collaborano per aumentare la sensibilizzazione sulla donazione, obiettivo fondamentale dell’associazione, partendo dalle scuole dell’infanzia. Da questa collaborazione nasce nel 2013 il progetto e spettacolo per i bambini delle scuole elementari “Rosso Sorriso”.

Lo spettacolo è stato creato grazie alla preziosa collaborazione tra Oreste Castagna, autore e attore di Rai YoYo e Silvia Barbieri, regista teatrale e autrice di Rai YoYo, che insieme alla Commissione Comunicazione e alla Commissione Scuola di Avis lo hanno realizzato e portato in giro per diverse scuole primarie d’Italia.

Il volto di Oreste Castagna (in arte Gipo) è noto ai più piccoli soprattutto per il suo personaggio su Rai YoYo, ma è molto conosciuto anche tra i grandi per i suoi laboratori seminariali tecnici per insegnanti ed educatori delle scuole.

L’Avis Fonni che da anni investe sulla sensibilizzazione e formazione dei ragazzi, quest’anno ha deciso di portare nelle scuole primarie del paese questo speciale progetto.

Nelle giornate del 4 e del 5 a Fonni verrà messo in scena lo spettacolo Rosso Sorriso, della durata di un’ora, dove si racconta ai bambini, genitori e insegnanti la magica storia del paese di Pallidonia. Una storia di altruismo, amore e responsabilità per spiegare ai più piccoli la bontà della donazione e la sua importanza.

La mattina del 4 l’appuntamento sarà con i bambini delle prime e delle seconde elementari, nei locali delle scuole. Il pomeriggio sarà dedicato a corsi di aggiornamento per insegnanti e operatori Avis.

Il 5 mattina, l’appuntamento sarà per i bambini delle 3°, 4° e 5° elementare.