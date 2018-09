Lettera di un gruppo di parrocchiani di Torralba

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di un gruppo di parrocchiani di Torralba

Di: Antonio Caria

«GENTILE REDAZIONE,

SIAMO UN GRUPPO DI PARROCCHIANI DEL COMUNE DI TORRALBA CHE INTENDONO TESTIMONIARE LA LORO PROFONDA E CONVINTA STIMA VERSO IL LORO PARROCO, DON ANTONIO SIMULA. LO FACCIAMO NON PER ENTRARE NEL MERITO ALLA VICENDA CHE STA CIRCOLANDO IN QUESTI GIORNI SUI SOCIAL E NEI GIORNALI, MA PER ESPRIMERGLI TUTTO IL NOSTRO AFFETTO EGRATITUDINE IN QUANTO A BREVE LASCERA’ LA NOSTRA COMUNITA’ PERCHE’ TRASFERITO. DON ANTONIO E’ UN SACERDOTE SEMPLICE CHE DOPO QUASI CINQUE ANNI LASCIA IL NOSTRO PAESE AVENDOLO SERVITO E GUIDATO CON IMPEGNO E AMORE PASTORALE, UN SARCEDOTE PREPARATO DAL PUNTO VISTA TEOLOGICO, DOTTRINALE, LITURGICO ED IDEOLOGICO E, DAL PUNTO DI VISTA UMANO, UN SACERDOTE SQUISITO, INTELLIGENTE, SEMPRE SORRIDENTE E ALLEGRO CON TUTTI MA SOPRATTUTTO CON GLI ANZIANI ED I BAMBINI. A QUESTI ULTIMI HA DEDICATO GRAN PARTE DEL SUO TEMPO, FACENDOLI SEMPRE SENTIRE PARTE ATTIVA DELLA CHIESA. SI E’ FATTO CARICO DELLA PARROCCHIA E DEI SUI IMMOBILI E CHIESE RIPORTANDOLI AD ANTICHI SPLENDORI E LE SUE OPERE DI RICERCA E RESTAURO NE DANNO TESTIMONIANZA. CI HA INSEGNATO AD ESSERE CRISTIANI VERI E COERENTI IN TUTTE LE MANIFESTAZIONI DELLA NOSTRA VITA SOCIALE, A PARTIRE DALLA FAMIGLIA E POI NEL LAVORO E NELLA VITA CIVILE, RICORDANDOCI CHE CI SONO DEI VALORI FONDAMENTALI CHE DEVONO GUIDARCI NEL NOSTRO AGIRE E CHE SONO PROPRIO QUELLI CRISTIANI. PER TUTTE QUESTE QUALITA’ E PER IL SUO IMPEGNO SENTIAMO IL DOVERE DI RINGRAZIARLO, DANDOGLI MERITO DI AVER AGITO E RAGGIUNTO L’OBIETTIVO DATOGLI A SUO TEMPO NEL 2014 DAL VESCOVO MONS.PAOLO ATZEI QUANDO LO MANDO’ NELLA NOSTRA COMUNITA’. UN RINGRAZIAMENTO VADA ANCHE ALL’ARCIVESCOVO TURRITANO MONS. SABA CHE L’HA APPREZZATO NEL SUO OPERATO SACERDOTALE DANDOGLI QUESTO NUOVO PRESTIGIOSO INCARICO, NOMINANDOLO PARROCO DELLA BASILICA DEL SACRO CUORE IN SASSARI. ANCHE NOI ABBIAMO ACCETTATO CON SENSO DI RESPONSABILITA’ E DEVOZIONE QUESTO DISEGNO DI DIO, SEPPURE SIA NATURALE IL DISPIACERE. GRAZIE DON ANTONIO SIMULA, TI AUGURIAMO CHE IL SIGNORE TI SOSTENGA SEMPRE NEL TUO MINISTERO SACERDOTALE OVUNQUE ANDRAI».