San Giorgio 2019: domenica 18 novembre gita a Olzai per Cortes Apertas

Le iscrizioni scadranno il 30 ottobre

Di: Antonio Caria

Il Comitato di San Giorgio 2019 di Bonnanaro presieduto da Maria Antonietta Piu ha organizzato per domenica 18 novembre, una gita a Olzai in occasione di "Autunno in Barbagia-Cortes Apertas 2018".

Il costo dell'iscrizione è di 15 euro. Le adesioni andranno comunicate entro il 30 ottobre ai numeri 3281832210 (Sandrina), 3479930319 e 3485943220 (Maria Antonietta).