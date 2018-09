Rimossa la campana pericolante. Soletta: «La prossima settimana il progetto preliminare per la messa in sicurezza del campanile»

L'inagibilità dell'edificio era stata dichiarata lo scorso 20 settembre

Di: Antonio Caria

Grazie al tempestivo intervento dell'Amministrazione comunale di Thiesi e di una ditta specializzata, è stata rimossa la campana pericolante dal campanile della Chiesa parrocchiale di Santa Vittoria.

Una vicenda iniziata lo scorso 20 settembre quando, con un comunicato, il Sindaco Gianfranco Soletta aveva annunciato che l'edificio religioso veniva dichiarato inagibile in quanto «Da un controllo sul campanile riguardo la tenuta delle campane è emerso che una delle tre presenti risulta ancorata solo ad un sottilissimo supporto».

Una situazione di disagio e di pericolo per l'incolumità sia della Chiesa, ma soprattutto delle persone, che ha portato all'intervento dei vigili del fuoco che ne hanno ordinato la chiusura. Tuttavia non era stato possibile rimuovere la campana pericolante. Per ovviare a ciò, il Sindaco Gianfranco Soletta si è immediatamente attivato per cercare una ditta che intervenisse nel minor tempo possibile.

Come comunicato dallo stesso primo cittadino: «è stato affidato l’incarico per la progettazione preliminare per la messa in sicurezza del campanile e la prossima settimana provvederemo ad approvare in giunta il progetto preliminare».