Il protagonista di High School Musical Zac Efron a passeggio per Aritzo

La star di Hollywood si trova in Sardegna per girare un documentario su cibo e salute per Netflix

Di: Fabiola Castri

La star hollywoodiana Zac Efron , conosciuto soprattutto dai giovani per il suo ruolo di Troy Bolton di High School Musical, un Disney Channel Original Movie del 2006 (a cui hanno seguito altri due episodi nel 2007 e nel 2008) si trova questi giorni in Sardegna per girare un documentario su cibo e salute per Netflix.

Ieri sera sul suo profilo Facebook ha postato un video dove, circondato da giovani fan, va a spasso per Aritzo. Il giovane attore ha accompagnato il video scrivendo “Vi amo! Ci vediamo presto. Adiosu!”