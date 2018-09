Scontro tra auto in un incrocio: paura per i conducenti

Sul posto il personale del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale.

Di: Redazione Sardegna Live

Un incidente stradale si è verificato ad Alghero nel pomeriggio di oggi.

Due le auto coinvolte che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate all’incrocio tra via Marconi e via Cravellet.

Fortunatamente i conducenti e i passeggeri non avrebbero riportato gravi lesioni.

