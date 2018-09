Da sito degradato a cuore pulsante della città: rinasce l’ex cotonificio di via Marconi

La Giunta Bruno ha approvato il progetto preliminare per il recupero dellex fabbrica

Di: Antonio Caria

Nella giornata di ieri 25 settembre, la Giunta comunale di Alghero ha approvato il progetto preliminare per la rinascita dell’ex cotonificio di via Marconi, che prevede la creazione di un polo di eccellenza con spazi dedicati all’aggregazione, ai laboratori artigiani, agli incontri culturali, esposizioni, mostre, svago, nuova impresa.

Il progetto, finanziato dalla Regione Sardegna con 3 milioni 176mila euro, è uno dei più attesi dalla città di Alghero, in modo particolare dallo storico quartiere di Sant’Agostino.

«Una conquista importante non solo per il quartiere ma per l’intera città – ha dichiarato il Sindaco Mario Bruno-. Un progetto che finalmente risponde concretamente alla necessità di spazi adeguati per i giovani, per gli anziani, per gli artigiani, per nuovi e antichi mestieri. Nuove opportunità che da tempo vengono chieste e di cui il quartiere è oggi carente. Ma siamo certi che la riqualificazione dell’area sia un elemento vitalizzante per l’intera città».

A breve sarà organizzato un incontro con il quartiere di Sant’Agostino e con la città prima del definitivo e del bando previsto a inizio 2019. L’ex fabbrica, passata nel 2016 nella disponibilità del Comune di Alghero al prezzo simbolico di un euro, dispone inoltre di uno spazio verde di oltre 1000 mq da utilizzare come parco urbano.