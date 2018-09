Spacciatore nei guai, nel piccolo ‘fortino’ cocaina e hashish: un arresto

I poliziotti della sezione Falchi della squadra Mobile, coordinati dal dirigente Marco Basile, hanno ammanettato un 34enne a Pirri

Di: Alessandro Congia

‘Sentinelle’ esterne, in grado di avvertire tempestivamente l’arrivo delle forze dell’ordine, droga poi nascosta abilmente all’interno di una botola di uno scantinato. A Santa Teresa, quartiere ‘difficile’ a Pirri, gli appostamenti degli agenti della questura cagliaritana hanno permesso di acciuffare l’ennesimo pusher. Si tratta di Alberto Partolino, 34enne arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’appartamento del ragazzo, gli investigatori della squadra mobile di Cagliari, coordinati dal dirigente Marco Basile, hanno compiuto in via Sanna, nel rione popolare di Santa Teresa. Con loro anche i colleghi delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, di Abbasanta e i finanzieri del Reparto Cinofoli Cagliari: sono stati sequestrati 400 grammi di hashish e 250 di cocaina, pronti per essere piazzati nel mercato dello spaccio al dettaglio.