Una giornata dedicata alla valorizzazione e divulgazione dei documenti storici

Venerdì 28 settembre l'atto conclusivo del progetto “Animare la storia. Per la traduzione audiovisiva degli Statuti Sassaresi”

Di: Antonio Caria

Arriva all'atto conclusivo il progetto di ricerca “Animare la storia. Per la traduzione audiovisiva degli Statuti Sassaresi”, cofinanziato dalla Regione Sardegna con i contributi per la ricerca e la sperimentazione sui nuovi linguaggi e tecnologie audiovisive.

Venerdì 28 settembre l'Archivio storico comunale ospiterà una giornata interamente dedicata alla valorizzazione e divulgazione dei documenti storici, organizzata dal del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica.

Due le sessioni previste: quella del mattino vedrà protagonisti Luciano Perondi (Alpaca/IUAV), che presenterà un progetto di didattica interattiva per la divulgazione dell’Inferno di Dante, Marco Luitprandi (NuovoStudio, Venezia), che racconterà del progetto di Realtà Aumentata per la fruizione degli affreschi della Scuola Grande di San Rocco a Venezia, e Paolo Cau che esporrà le nuove forme di valorizzazione e tutela digitale approntate dall'Archivio storico comunale per il settecentesimo anniversario degli Statuti sassaresi.

Nel primo pomeriggio saranno presentati gli esiti della ricerca sulla divulgazione degli Statuti Sassaresi. Al termine è prevista una tavola rotonda.