Ennesimo blitz antidroga nelle campagne del nuorese

In manette ex sequestratore di Austis

Di: Redazione Sardegna Live

Renato Porcu, pastore di Austis, già noto alle autorità per il sequestro dell’imprenditore di Dolianova Gianni Murgia, avvenuto nel ’90, per cui aveva già scontato la sua pena e da pochi anni era tornato in libertà, è stato arrestato nuovamente dai Carabinieri perché sorpreso dal Reparto squadriglie e dal Reparto operativo di Nuoro e dai militari della stazione di Ortueri mentre coltivava una piantagione di marijuana nelle campagne tra Ortueri ed Austis, in una zona difficile da raggiungere.

L’uomo è stato subito messo in stato di arresto e condotto nel carcere oristanese di Massama in attesa della convalida.