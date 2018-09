Nel terreno di proprietà trova una bomba a mano: pensionato chiama i Carabinieri

Sul posto sono intervenuti gli artificieri e gli esperti anti-sabotaggio che hanno preso in consegna l’ordigno

Di: Alessandro Congia

Quello strano oggetto che spuntava dal terreno che ogni giorno coltiva l’ha insospettito, così ha chiamato il 112. Il pensionato del posto mai avrebbe pensato che si trattasse di una bomba a mano a frammentazione, datata con il periodo bellico della seconda guerra mondiale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno inizialmente messo in sicurezza la zona e preso in consegna l’ordigno che risultava in ottimo stato e pronta a funzionare. La bomba, presa in consegna dagli Artificieri, sarà fatta brillare nei prossimi giorni dal personale dell’Arma.