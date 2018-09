A Furtei, incendio in una rivendita di legname

Le fiamme vicine ad un deposito di bombole di gas

Di: Redazione Sardegna Live

Attimi di vera paura a Furtei a causa di un incendio divampato intorno all’una di notte in una rivendita di legname. Le fiamme hanno prima coinvolto e danneggiato la cabina di un camion articolato carico di legna e poi si sono propagate su un’auto e un autocarro in sosta vicino a un deposito di bombole di Gpl, destando tanta preoccupazione per il rischio che l’incendio potesse arrivare sin li.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Alcuni passanti hanno dato l’allarme e subito sul posto sono arrivate la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri, una autobotte e una seconda squadra proveniente dal Comando provinciale di Cagliari.

In totale dodici i mezzi dei pompieri arrivati a Furtei che hanno lavorato per tutta la notte per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona, soprattutto per evitare che l’incendio arrivasse al deposito di bombole.

Sul posto anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini.