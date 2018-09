Giro di Sardegna 2018: tappa anche a Ollolai

Di: Redazione Sardegna Live

Il Giro di Sardegna della “Classic car travel Europe” ha fatto tappa quest’oggi anche a Ollolai.

Gli amanti olandesi delle auto d’epoca, in tour in Sardegna, hanno deciso un cambio di programma per salutare gli amici del reality che nel centro barbaricino hanno acquistato una casa nell'ambito del progetto "Case a un euro” avviato dal Comune.

In totale l'intero percorso del Giro di Sardegna è compreso tra 900 e 1000 chilometri toccando Olbia, Alghero, la l’area naturale del Gennargentu, l’isola di Sant’Antioco, Pula e Tortoli.