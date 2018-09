L’auto si ribalta al Poetto, ferito il conducente

Sul posto l'equipaggio della Radiomobile Carabinieri assieme ai soccorritori del 118

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari per un incidente stradale sul viale Poetto, all’altezza dell’ex Campo di Tiro al piattello, Quartu Sant'Elena, dove il conducente di un auto, per cause ancora da accertare da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi.

L’automobilista è rimasto ferito lievemente, accompagnato dal personale dell’ambulanza 118 in ospedale non desta fortunatamente gravi condizioni di vita.