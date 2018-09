Inagibile la Chiesa di Santa Vittoria a Thiesi

Gianfranco Soletta: «Spero la prossima settimana di trovare la giusta soluzione e intervenire al più presto»

Di: Antonio Caria

Dal 20 settembre la Chiesa parrocchiale di Santa Vittoria a Thiesi è inagibile. La decisione è stata presa a causa della scarsa tenuta di una delle campane che, si legge nella nota del Sindaco Gianfranco Soletta, «risulta ancorata solo ad un sottilissimo supporto».

Per tutelare l’incolumità dei cittadini e per mettere in sicurezza l’edificio religioso, si è deciso di far intervenire prontamente i vigili del fuoco che hanno ordinato la chiusura della Chiesa e l’immediata rimozione delle campane.

Già da tempo, la parte della piazza sotto il campanile era stata transennata. «Per un periodo sarà inagibile ma stiamo già intervenendo nella richiesta di preventivo e nella ricerca dei fondi necessari per l’intervento che in questo momento non sono presenti in bilancio», ha proseguito Soletta.

Il suo obiettivo è quello di riuscire a trovare una valida soluzione già dalla prossima settimana e iniziare subito gli interventi. «Inoltre – ha concluso – saranno affidati quanto prima l’incarico per la progettazione della messa in sicurezza e il ripristino delle campane e, conseguentemente, banditi i lavori necessari».