Cucciolo legato alle zampe e torturato fino alla morte: shock a Uta

L’episodio è stato denunciato pubblicamente da Valentina Serreli: “Chi ha visto e ha assistito alla macabra uccisione del cagnetto deve denunciare l’accaduto”

Di: Alessandro Congia

Una scena raccapricciante. Un povero cucciolo, con un laccio legato alle zampette posteriori, torturato e trascinato fino alla morte: a raccontare il drammatico episodio avvenuto nel centro abitato, è Valentina Serreli, in un post shock su facebook con le foto della povera bestiola esanime sull’asfalto.

Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale del paese, davanti agli occhi dei volontari che si occupano di accudire i randagi e degli agenti l’orrore e la rabbia per non poter far nulla dato che nelle vicinanze non ci sono telecamere di video sorveglianza.

Si spera che qualcuno possa aver assistito al macabro gesto di una mente malata e che possa denunciare l’accaduto.