L'ennesimo grido di protesta per salvare l'ospedale San Camillo di Sorgono. La lettera aperta al Presidente Solinas

"Non ci interessa la Vostra presenza fisica sul nostro splendido territorio, ma la Vostra presenza istituzionale"

Di: Redazione Sardegna Live

Di seguito pubblichiamo la lettera aperta a firma di Pina Cui, attivista del gruppo Facebook Sos Barbagia Mandrolisai.

Il nostro motto è non ci fermeremo finché non avremo risposte per il nostro Ospedale.

Questa (riferito alla marcia verso l’ospedale di Sorgono partita dai diversi paesi della Barbagia e del Mandrolisai lo scorso sabato 29 maggio n.d.r.) deve essere la data di rinascita del nostro territorio dilaniato dai continui tagli, la prima delle manifestazioni pacifiche che attueremo in difesa dello stesso, mancanza di lavoro, viabilità, servizi ed in ultimo ma non per importanza ci stanno levando non solo il diritto alla salute ma il diritto alla vita.

Caro Presidente Solinas la Barbagia Mandrolisai è una grande famiglia, con delle origini, tradizioni e dignità di cui andiamo fieri. L'ospedale San Camillo di Sorgono ne è parte integrante ed essenziale, un fiore all'occhiello del nostro territorio che ha salvato centinaia di vite umane è ridotto ad una specie di guardia medica.

Si dice che il popolo è sovrano e noi siamo il popolo, siamo dei semplici cittadini. Chiediamo a gran voce il ripristino dei servizi esistenti ed il potenziamento degli stessi. Anche noi siamo figli della Sardegna, figli dimenticati. Non ci interessa la Vostra presenza fisica sul nostro splendido territorio, ma la Vostra presenza istituzionale sotto forma di atti e risposte concrete, ribadisco risposte non promesse, non abbiamo margini su cui trattare, non possiamo trattare sulla vita dei nostri cari, dell'ospedale e della nostra zona.

Allargheremo la lotta a tutta la Provincia perché tutti i presidi sanitari del Nuorese devono essere potenziati, cominciando dal San Camillo di Sorgono al San Francesco di Nuoro, Lanusei, Macomer e a tutti gli altri.

La Provincia di Nuoro è un solo cuore unito che batte. A Lei il compito di ricordare che anche noi siamo figli di questa terra, noi continueremo a rimarcarlo senza arrenderci finché non avremo ciò che di diritto ci appartiene, ossia il diritto alla salute. Lotteremo tutti uniti sotto l'unica insegna del bene di un territorio che da anni viene spogliato da tutti i servizi.