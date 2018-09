Auguri a tzia Vitalia Porcu, oggi spegne cento candeline

Un’altra centenaria festeggiata dalla sua famiglia, nella cittadina sestese

Di: Alessandro Congia

Vitalia Porcu è nata a Sestu il 21 settembre 1918, sposata a 25 anni con Cesare Farris, ha cinque figli e tanti nipoti, pronipoti: a 13 anni è andata in servizio presso una famiglia a Cagliari, ha lavorato per tanto tempo in campagna, negli orti e nelle vigne, occupandosi nel contempo anche della famiglia, non è mai andata a scuola ma ha imparato a leggere e scrivere quando sono andati a scuola i figli.

È vedova da 11 anni, è sempre stata molto religiosa e fino a pochi anni fa era sempre con il rosario in mano pregando per tutti. Dopo la morte del marito avvenuta in tragiche circostanze 11 anni fa (è caduto da una barella al pronto soccorso ed è deceduto), le sue condizioni di salute sono peggiorate.

Il marito ha lavorato come minatore a Carbonia e ogni 15 giorni in bicicletta da Carbonia raggiungeva Sestu e viceversa, per diverso tempo ha lavorato come agricoltore. (foto Pierino Vargiu – Centenari della Sardegna)