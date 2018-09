NEUROMARKETING INTERNATIONAL SUMMER CAMP 2018: FINO A DOMENICA 23 SETTEMBRE LA MOSTRA DI LUIGI CROBU A CASA GIOIOSA

Importante vetrina per l'artista amante dei ritratti

Di: Antonio Caria

Sino a domenica 23 settembre a Casa Gioiosa (località Tramariglio), nel parco naturale regionale di Porto Conte, si terrà il neuromarketing international summer camp, un laboratorio di intelligenza collettiva organizzato dall’Ainem (Associazione Italiana di Neuromarketing).

All’interno di questo contesto è anche inserita “Meraviglie di Sardegna”, curata dall’artista Luigi Crobu, un’esposizione dove verranno esposti i lavori dell’artista per la Nuova Sardegna e altre sue creazioni. sarà l’occasione per presentare anche la sua linea di merchandising.

Nato a Sassari il 16 luglio 1984, Crobu acquisisce sin da giovane la passione per i disegni e i colori. Una grande vena artistica che viene notata anche dalla sua maestra d’asilo e che coltiva come autodidatta

Dopo aver conseguito il diploma classico, inizia ad eseguire i primi ritratti che prova ad affinare in ogni modo. Dopo i primi esperimenti decide di mettersi in gioco anche in internet, dove espone alcuni suoi lavori.

intanto cresce la sua fama di disegnatore tanto che viene contattato da alcune riviste regionali per alcune interviste. Inoltre partecipa ad alcune mostre internazionali.