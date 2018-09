Armato di coltello tenta il colpo in un tabacchino: ladro fugge a mani vuote

Il gestore dell’esercizio commerciale ha prontamente reagito colpendo il bandito con un bastone il legno

Di: Alessandro Congia

E’ entrato nel tabacchino di via Democrito, a Settimo San Pietro, armato di coltello, ma mai si sarebbe aspettato la pronta reazione del titolare che ha colpito il ladruncolo con un bastone in legno. mettendolo in fuga a mani vuote.

Alle 12 di questa mattina, un uomo a volto coperto, ha dovuto desistere e darsi precipitosamente alla fuga: sul posto sono immediatamente arrivate le pattuglie dei Carabinieri, coordinate dal Tenente Gianni Russo, mentre sono stati istituiti numerosi posti di blocco nel circondario per cercare di intercettare l’auto di colore nero del rapinatore solitario.