Comunicato stampa di "Paridade Pro Tottu" e "Progetto Civico per Pozzomaggiore":

Riceviamo e pubblichiamo integralmente un comunicato stampa congiunto dei due gruppi di minoranza di Pozzomaggiore "Paridade Pro Tottu" e "Progetto Civico per Pozzomaggiore".

«I GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA DI POZZOMAGGIORE HANNO DISERTATO LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTASI ALLE ORE 12,30 DEL 03 SETTEMBRE U.S.

PIU’VOLTE I CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE HANNO EVIDENZIATO L’IMPOSSIBILITA’ DI POTER PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO CONVOCATE IN ORARI MATTUTINI CHE PRECLUDONO, DI FATTO,LA PARTECIPAZIONE DEGLI STESSI CONSIGLIERI E LIMITANO I CITTADINI NEL SEGUIRNE I LAVORI.

GLI STESSI CONSIGLIERI HANNO PIU’ VOLTE SEGNALATO LA MANCANZA NELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA VOCE "SEGNALAZIONI DEI CONSIGLIERI” ARGOMENTO CHE INSIEME ALL’APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI HA LA PRECEDENZA NELL’ELENCO SOMMARIO E SINTETICO DELLE COSE DA TRATTARE; INFATTI CON LE SEGNALAZIONI VENGANO FATTE EMERGERE E DISCUSSE LE MOLTEPLICI PROBLEMATICHE DEL PAESE E SONO DA STIMOLO PER L’ADOZIONE DI ATTI CONSEGUENZALI DA PARTE DELL’ESECUTIVO.

LA POCA DEMOCRAZIA DIMOSTRATA REITERATAMENTE DAL SINDACO NEL CORSO DELLE RIUNIONI CONSILIARI, LIMITA, DI FATTO,O MEGLIO IMPEDISCE AI CONSIGLIERI DI ESERCITARE COMPIUTAMENTE LA FUNZIONE PER LA QUALE SONO STATI ELETTI, IN PARTICOLARE DI FARE EMERGERE LE PROBLEMATICHE DEL PAESE, CHE NON SONO POCHE, E DI PORTARE IL PROPRIO CONTRIBUTO NELLA GESTIONE DEI PROBLEMI. FORSE E’ MEGLIO TENERE IN LETARGO I PROBLEMI,NON AFFRONTARE CON CORAGGIO QUELLI DEI GIOVANI I QUALI HANNO DESIDERIO DI UN ROBUSTO SOSTEGNO PER PARTECIPARE P IENAMENTE ALLA VITA DELLA SOCIETA’ ALLA QUALE APPARTENGONO, OFFRIRE LORO MEZZI, OPPORTINUTA’ E STRUMENTI CHE LI PORTINO AD UN PERCORSO POSITIVO VERSO L'ETA’ ADULTA. DI TUTTO QUESTO NON SI E’ VISTO QUASI NIENTE, PER NON PARLARE DEL RESTO DEI CITTADINI.

CRIPTARE LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE ALLE RIUNIONE DEL CONSESSO AI CONSIGLIERI E AI CITTADINI DI SEGUIRNE LO SVOLGIMENTO, FISSANDO LE SEDUTE AL MATTINO NELLE ORE COINCIDENTI CON L’ORARIO DI LAVORO HA COSTRETTO LA MINORANZA A PROTESTARE VIVACEMENTE CON UNA LETTERA DEPOSITATA ALL’UFFICIO PROTOCOLLO; LETTERA CHE RICORDAVA AL SINDACO LE LEGGI CHE RECITANO SULLA MATERIA E CHE SUGGERISCONO DI CONVOCARE “PREFERIBILMENTE”LE SEDUTE IN ORE SERALI”.

LA TRASPARENZA E LA POSSIBILITA’ ALLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA NELLA VITA AMMINISTRATIVA, SPESSO, NON SONO DI CASA A POZZOMAGGIORE.

A DIMOSTRAZIONE DELLA SCARSA IMPORTANZA ATTRIBUITA AI RUOLI ISTITUZIONALI ED ALLE PROBLEMATICHE RILEVATE DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA DURANTE I CONSIGLI , IL SINDACO, NELLA SEDUTA DEL 03 SETTEMBRE, CHIUDE L’APPROVAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO, CON LA FRASE , RILEVABILE DAL VERBALE DI CONSIGLIO: “NON ESSENDOCI LA MINORANZA PRESENTE DIREI DI DARE PER SCONTATO CHE E’ TUTTO QUANTO A POSTO (METTIAMOLA COSI’).

OGGI PIÙ DI PRIMA I CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE HANNO UN RUOLO RILEVANTE NELLA FUNZIONALITÀ DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA, IN QUANTO DELEGATI DAI PROPRI ELETTORI A FARE SÌ CHE LA MAGGIORANZA DI GOVERNO AGISCA NELL’INTERESSE DI TUTTA LA COLLETTIVITA’ E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE PREVISTE.

PERTANTO, ANCHE SE ESSI NON RAPPRESENTANO L’ORGANO DI GOVERNO VERO E PROPRIO, HANNO IL DOVERE E IL DIRITTO, SEMPRECHE’ RICONOSCIUTI DALLA MAGGIORANZA DI AVANZARE PROPOSTE E FARE SEGNALAZIONI IN CONSIGLIO, QUALI AD ESEMPIO SUL PERCHE’ LE STRADE ESTERNE NON SIANO STATE OGGETTO DI DECISI INTERVENTI PERIODICI CHE AVREBBERO LIMITATO I DANNI CAUSATI DALLE AVVERSITA’ ATMOSFERICHE (QUALCUNO DIMENTICA CHE POZZOMAGGIORE E’ UN PAESE A PREVALENTE ECONOMIA PASTORALE), LO STATO DELLE FONTI IN AGRO, LE STRADE INTERNE CON LE LORO BUCHE E LA SEGNALETICA PRESSOCHE’ INESISTENTE, IL DECORO URBANO ,IL MATTATOIO CHIUSO, ETC.».