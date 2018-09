Trasporti, Marino e Deiana (M5s) denunciano: "Tirrenia, niente biglietti oltre il 31 dicembre"

"La Compagnia di navigazione dovrebbe esercitare, per tutta la durata della convenzione, servizi di collegamento stagionali e invernali"

Di: Redazione Sardegna Live

“Non è tollerabile che Tirrenia Cin neghi ai passeggeri che intendano raggiungere o lasciare la Sardegna la possibilità di prenotare la traversata nel periodo successivo al 31 dicembre”.

E’ quanto denunciano i deputati del Movimento 5 stelle Paola Deiana (della Commissione Ambiente) e Nardo Marino (della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni).

“I collegamenti marittimi, infatti - spiegano i pentastellati - dovrebbero essere garantiti dalla convenzione in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori, ai sensi delle leggi 27/2006 e 166/2009, in scadenza il 18 luglio 2020. Tirrenia Cin dovrebbe esercitare, per tutta la durata della convenzione, servizi di collegamento stagionali e invernali ed è tenuta a rapportarsi con una rete di agenzie di viaggio, attraverso le quali è possibile acquistare i biglietti e ottenere informazioni sui servizi offerti, i collegamenti, gli orari e le tariffe. Anche le agenzie di viaggio hanno dunque il diritto di vedere rispettata la programmazione”.

"A oggi - sottolineano Deiana e Marino - il sito internet della Tirrenia Cin non consente l’acquisto di biglietti oltre il 31 dicembre del corrente anno per alcuna delle tratte interessate dalla convenzione e ciò si traduce in danni economici e disagi sul piano della programmazione turistica che si uniscono a un’inaccettabile limitazione del diritto di mobilità dei sardi. Coloro che intendono viaggiare in data successiva al 31 dicembre sono costretti a rivolgersi ad altre compagnie che, al contrario della convenzionata Tirrenia Cin, assicurano la disponibilità di biglietti. L’atteggiamento inspiegabile di Tirrenia Cin cozza, peraltro, con le recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa dall’armatore Onorato, in particolare sulla disponibilità per le politiche di destagionalizzazione”.

“Chiediamo che Tirrenia Cin - concludono i due deputati - provveda quanto prima a rendere disponibili le prenotazioni per il 2019, ripristinando il diritto alla mobilità dei sardi e il rispetto della convenzione con lo Stato”.