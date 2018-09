Marijuana e cocaina in auto, nei guai giovane coppia di Senorbì

I militari dell’Arma hanno fermato l’auto dei due giovani, rinvenendo parte dello stupefacente

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri dell’Aliquota operativa della Compagnia di Dolianova, unitamente ai colleghi della stazione di Senorbí, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella Trexenta, hanno tratto in arresto S.P., ventottenne, residente a Senorbi, il quale era stato notato in atteggiamenti sospetti nei giorni precedenti.

Fermato quindi per un controllo, venivano trovati nella borsa della sua compagna A.M., ventiduenne anche lei di Senorbi, qualche grammo di marijuana. Ma il nervosismo del ragazzo celava altro, infatti nella sua abitazione son stati trovati 7 grammi di cocaina, pronti per essere suddivisi in dosi ed essere immessi nel mercato locale degli stupefacenti, oltre a 3 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e 290 euro frutto, verosimilmente, della cessione di altre dosi di stupefacenti.

Il giovane si trova adesso agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si terrà nella giornata di domani presso il Tribunale di Cagliari, mentre per la ragazza scatterà una segnalazione amministrativa.