"Le nostre origini”: venerdì 28 settembre laboratorio alla Mem

"Le nostre origini: primi passi per la ricerca genealogica” è il titolo del laboratorio che si terrà venerdì 28 settembre dalle 10.00 alle 11.30, nello Spazio eventi della Mediateca del Mediterraneo a Cagliari.

Di: Antonio Caria

L’incontro, gratuito e riservato a un massimo di 15 partecipanti, prevede la visione e il commento prevede la visione e il commento dei principali strumenti di ricerca in archivio, l'illustrazione di siti tematici inerenti la genealogia, una visita virtuale agli altri archivi che conservano materiale utile per la ricerca e infine, attraverso i nostri documenti originali, come i censimenti e i registri di leva, ci si immergerà nella ricerca delle fonti storiche alla riscoperta del nostro passato familiare.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0706773865 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo archivio.storico@comune.cagliari.it.