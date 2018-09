Centro Residenziale Anziani: prevista una perizia tecnica

Mario Bruno: «Massima apertura da parte dell’Amministrazione per trovare la soluzione migliore»

Di: Antonio Caria

Una perizia tecnica sul Centro Residenziale Anziani di Alghero per decidere sul mantenimento del vecchio immobile con adeguata ristrutturazione complessiva o se andare verso una nuova costruzione in area comunale.

È questa la decisione delle Commissioni consiliari competenti presiedute da Franca Carta e Vittorio Curedda che ha trovato il parere favorevole del Sindaco Mario Bruno e dell’intera Giunta.

Nello stesso frangente, il primo cittadino si è messo in contatto col Centro Regionale di Programmazione che ha stabilito la scadenza di venti giorni dalla data odierna quale termine ultimo per la firma della convenzione tra Comune, Rete metropolitana e Regione e per la delega ai lavori. Da quel giorno partiranno i 36 mesi, termine perentorio in quanto si tratta di risorse FSC, per completare l’opera e rendicontare la stessa.

«Da parte dell’Amministrazione c’è stata la massima apertura per trovare la soluzione migliore per gli anziani ed assumere una decisione ponderata, per quanto nella ristrettezza dei tempi assegnati. Prima di esaminare altre possibilità già individuate dall’Amministrazione per costruire il nuovo Centro Anziani in aree di proprietà comunale, una perizia tecnica dovrà suffragare o meno le indicazioni degli uffici e permettere al consiglio comunale, entro metà ottobre, di assumente una decisione responsabile e con tutti gli elementi tecnici possibili a disposizione. La nostra priorità è quella di dare agli anziani, quelli già inseriti nel Cra e ai nuovi utenti, la migliore soluzione possibile e competitiva in termini di qualità anche rispetto alle strutture private», ha sottolineato Bruno.

Si tornerà in Commissione il prossimo 8 ottobre con riunioni ad oltranza fino alla decisione da assumere in consiglio nella settimana che va dall’8 al13 ottobre.