Sabato 22 settembre l'intitolazione del campo comunale ad Angelo Fadda

La cerimonia, voluta dall'Amministrazione Sassu, avrà inizio alle 16.30

Di: Antonio Caria

Sarà intitolato ad Angelo Fadda il campo comunale di Siligo. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale presieduta dal Sindaco Mario Sassu che ha deciso di dare il giusto riconoscimento a una persona che «nella comunità locale – si legge nelle motivazioni –, si è distinta per la sua continua attività sportiva come giocatore di calcio e allenatore/dirigente, per la sua dedizione nella promozione dello sport tra i giovani, oltre che per la sua attività di educatore, trasmettendo ai ragazzi importanti valori civili e morali».

Nato il 2 settembre del 1953 e morto il 16 giugno del 2008, Fadda ha scritto pagine indimenticabili del calcio silighese. Una passione, la sua, che ha poi trasmesso al figlio Mario, attuale allenatore della Polisportiva Bonorva. La cerimonia d'intitolazione avrà luogo sabato 22 settembre alle 16.30, poco prima della prima giornata di campionato di prima categoria che vedrà di fronte la Polisportiva di Lorenzo Uneddu e il Pozzomaggiore allenato da Andrea Ruiu.