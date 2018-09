Bullizzato a scuola da mesi, 13enne scappa di casa

Il bimbo non sopportava di essere umiliato ancora

Di: Redazione Sardegna Live

Un ragazzino di 13 anni, residente a La Maddalena, è scappato di casa poiché esasperato dalle continue vessazioni che subiva a scuola da un gruppo di bulli.

E’ successo in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, il 13enne non poteva sopportare l’idea di fare ritorno in quella scuola che per lui era diventata un incubo. Secondo quanto riportato, negli anni passati i genitori avevano già segnalato alla scuola diversi episodi, gli insulti, le prese in giro. Nessuna denuncia, però.

Quando i genitori del piccolo hanno trovato la sua cameretta vuota erano le 6 del mattino. L’allarme è scattato subito. I carabinieri, tanti amici di famiglia e volontari sono entrati in azione alla ricerca del 13enne che dopo poche ore è stato ritrovato a Caprera. Si era rifugiato in una pineta, su una panchina.

Una volta arrivato sul posto il padre, il ragazzino s èi sfogato raccontandogli tutta la verità. La paura è troppa, non vuole tornare in quella classe, basta umiliazioni. Le stesse parole sono state riferite ai carabinieri della Stazione di La Maddalena. Lo studente ha fatto i nomi dei bulli le cui famiglie sono state immediatamente avvisate. Una brutta storia che, pare, finalmente avrà una fine.