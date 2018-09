Parco pubblico usato da cittadini extracomunitari come vespasiano all’aperto: è polemica

La denuncia è del consigliere comunale, Alessandro Sorgia, firmatario di un’interrogazione rivolta al primo cittadino Zedda

Di: Alessandro Congia

Il parco urbano “Siro Vannelli”, nel quartiere Fonsarda, utilizzato da alcuni extracomunitari come vespasiano all’aperto: sono numerosi i residenti che si lamentano come giorno e notte, alcuni di loro utilizzino le panchine del piccolo polmone verde lasciando i propri bisogni sul prato e così pure gli avanzi alimentari, non solo, è consuetudine da parte loro utilizzare la fontanella installata sul prato adiacente per lavarsi: “Tutto questo è assurdo – denuncia in una interrogazione scritta Alessandro Sorgia, rivolta al sindaco Massimo Zedda - nonostante i residenti della zona abbiano fatto diverse segnalazioni, corredate di foto, sia all’assessore Frau che all'indirizzo whatsapp del Comune, ad oggi il problema non è stato minimamente preso in considerazione”.

ESCREMENTI E SPORCIZIA. “Passeggiare all'interno del parco Vannelli – aggiunge Sorgia - è diventato impossibile per la presenza di vari escrementi, e questo non è certo un bel biglietto da visita per i turisti, i cittadini e soprattutto i bambini che lo frequentano, il degrado permane ed aumenta ogni giorno di più, e spesso e volentieri capita, così come lamentato dai fruitori del parco, che il denudarsi per poter espletare i propri bisogni fisiologici avvenga persino davanti ai bambini”.

LE POLEMICHE. “I cittadini che abitano nei pressi del parco – denuncia il consigliere comunale - hanno suggerito sia all'assessore Frau che agli uffici competenti, la necessità di guardiania e la presenza di un bagno chimico, tipo quello esistente ai Giardini pubblici, al fine di mantenere l’indispensabile decoro all’interno del parco, fin dal giorno della sua inaugurazione l'assessore Frau del Parco Vannelli ne ha fatto un suo fiore all'occhiello, configurandolo come un angolo di paradiso in particolare per i giochi dei bambini”.

A fine anno 2016 è stato inaugurato nel rione Fonsarda il nuovo parco tra via Giudice Chiano e via Giudice Guglielmo, frutto di un protocollo d’intesa siglato tra Provincia e Comune di Cagliari. Questo accordo prevede che la Provincia di Cagliari conceda in comodato d’uso gratuito al Comune di Cagliari il giardino della zona in questione con oneri di recupero ed adeguamento a carico dell’amministrazione comunale.