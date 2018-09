Iniziata la scuola anche per i bambini di Ovodda

Il paese della Barbagia di Ollolai inaugura il nuovo anno scolastico con i suoi 180 bambini

Di: Fabiola Castri

Il piccolo centro della Barbagia di Ollolai ha dato l’avvio del nuovo anno scolastico con qualche novità. Prima fra tutte l’accorpamento all’Istituto Comprensivo di Gavoi sotto la guida del Prof. Pietro Masuri, staccandosi dopo tanti anni dall’Istituto di Tonara, che perde la segreteria passata a Desulo.

Altra novità, contrariamente a quello che sta succedendo in tanti paesi della Sardegna, a Ovodda è stata aperta una terza sezione alla scuola dell’infanzia per accogliere al meglio i 50 bambini che la frequenteranno, e non si hanno pluriclassi né alla scuola primaria con i suoi 85 bambini e le 14 maestre, né alla secondaria di primo grado con 45 ragazzini, a cui presto si provvederà a nominare tutte le insegnanti affinché possa avviarsi definitivamente il regolare svolgimento delle lezioni. Per tutte e tre le scuole partirà la mensa già dall’otto di Ottobre.

Il Dirigente scolastico ha partecipato a questa giornata, dimostrando fin da subito la sua disponibilità.

Per rendere più speciale l’apertura del nuovo anno scolastico, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ovodda, ha organizzato lo spettacolo “Circovagando”, con trampolieri e giochi di magia, coinvolgendo genitori, insegnanti e soprattutto i bambini, attirando la loro attenzione, anche a dimostrazione del fatto che la scuola non si fa solo attraverso i libri, ma anche attraverso questi importanti momenti di aggregazione, che resteranno per sempre impressi nei ricordi dei bambini.