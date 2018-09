Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: sabato 22 settembre la terza edizione della “Pula-Nora in bici”

Il ritrovo è fissato alle 9.30 da piazza del Popolo

Di: Antonio Caria

Anche quest’anno il Comune di Pula ha aderito alla Settimana Eurpea della Mobilità Sostenibile, un appuntamento irrinunciabile per l’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Carla Medau.

Per quest’occasione, l’Assessore all’Ambiente Filippo Usai ha deciso di riproporre la pedalata amatoriale “Pula-Nora in bici”, in programma sabato 22 settembre. Una manifestazione che permetterà di conoscere il territorio ma anche di visitare gratuitamente l’area archeologica.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari, l’Istituto Scolastico Benedetto Croce di Pula e le Associazioni locali, interesserà Via Nora, Viale Nora, Piazzetta Anfiteatro (Nora), Parco Archeologico di Nora, Viale Santa Vittoria, Viale Nora, Via Corinaldi, Corso Vittorio, Via Nora, Via Corinaldi, Via Lamarmora e Piazza Dante. Il ritrovo è in programma alle 9.30 in piazza del Popolo.