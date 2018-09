Droga a bordo dello scooter, in trappola un 26enne cagliaritano

Il giovane ha destato i primi sospetti nei pressi di via Bacaredda, i poliziotti l’hanno fermato e perquisito: nel vano dello scooter c'era hashish e marijuana

Di: Alessandro Congia

Proseguono le operazioni di polizia disposte dalla Questura di Cagliari finalizzate al controllo ed alla repressione dei fenomeni di microcriminalità. Nei giorni scorsi la Squadra Mobile – con l’Unità speciale della Squadra Mobile - Falchi – ha eseguito diversi controlli nelle aree cittadine maggiormente afflitte dal fenomeno del piccolo spaccio e dai reati a carattere predatorio.

Nel corso dell’operazione c’è stato un altro arresto per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e violenza a pubblico ufficiale Federico Corda, 26enne, di Cagliari: il ragazzo è stato intercettato da una pattuglia dei Falchi in servizio di vigilanza in via Bacaredda, l’attenzione della pattuglia veniva catturata dal comportamento del sospetto a bordo di uno scooter che cercava di eludere il controllo nascondendosi tra le auto.

E’ nato un inseguimento e dopo vari tentativi di bloccare il mezzo, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo: vistosi scoperto Corda tentava la fuga e dopo aver spintonato la pattuglia si dileguava a piedi. Dopo un inseguimento a piedi per le traverse di via Baccaredda l’altra pattuglia dei Falchi giunta in soccorso riusciva ad immobilizzare il 26enne.

Al momento del controllo la pattuglia rinveniva una borsa grigia all’interno del vano del mezzo con diversi involucri di sostanza stupefacente, hashish e marijuana, pronta per lo spaccio.