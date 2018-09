Al via la seconda parte di “Florinas in giallo. L’isola dei Misteri”

Dal 27 al 30 settembre letteratura, cinema, teatro, fumetto e una star d’eccezione: Jeffery Deaver

Di: Antonio Caria

Ritorna, dopo la pausa estiva, la nona edizione di “Florinas in Giallo. L’isola dei misteri” , rassegna organizzata dal Comune di Florinas in collaborazione con Associazione Itinerandia e le librerie Azuni di Sassari e Cyrano di Alghero, e con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione e sport).

Sarà ancora “Il Furto” il tema centrale, suddiviso nelle sezioni ’identità rubata”, “Lo stato rubato”, “Furti senza frontiere”. Una seconda parte parte che vedrà protagonisti Carlo A. Melis Costa, Francesco Abate, Francesca Bertuzzi, Vindice Lecis, Gavino Zucca, Miguel Gotor. Quasi tutti saranno presentati da altri scrittori: Andrea Pau, Renato Troffa, Enrico Pandiani, Gianni Tetti, Teresa Porcella, e poi Marcello Fois e Giorgio Todde (anche insieme nella lezione d’autore “Rubare per vivere o vivere per rubare”), oltre che dai giornalisti Daniela Preziosi, Massimo Bordin e dall’animatrice culturale Lalla Careddu. Il furto è anche il tema dei laboratori di animazione alla lettura e di una “Caccia al ladro” per i bambini delle scuole.

Ma la vera star sarà Jeffery Deaver (unica tappa in Sardegna, settima in Italia) che, nella giornata di venerdì 28 settembre, con il suo nuovo thriller “Il taglio di Dio” (Rizzoli).

Tra le novità la presenza, già dal 18 settembre, dello scrittore Enrico Pandiani, che, nel corso di una residenza letteraria, scriverà un racconto ispirato al tema di quest’anno e ambientato a Florinas, protagonista del festival anche attraverso il bandito ottocentesco Giovanni Tolu, al quale è dedicato il reading di Daniele Monachella “Storia di un bandito”, in programma sabato 29.

Il festival ha, inoltre, una nuova immagine, realizzata dall’artista di Dorgali Angelo Monne, che ha realizzato un trittico di illustrazioni, declinato in manifesti, locandine, cartoline e perfino l’etichetta di una nuova birra artigianale, che darà un gusto inconfondibile al festival, insieme ai momenti conviviali della domenica: “Su Ziru” (alle 12.00), in compagnia degli scrittori Francesco Abate e Carlo A. Melis Costa, e il “Pranzo Romanzo” (13.30, piazzale scuole elementari) curato dal giornalista gastronomico Giovanni Fancello.

Per i bambini e i ragazzi saranno proposti i laboratori di animazione alla lettura: quelli riservati alle scuole di Florinas si svolgeranno di mattina in piazza del Popolo e saranno curati da Eleonora Cattogno, Teresa Porcella e Pino Pace, mentre un’altra serie di laboratori, che iniziano già dalla prossima settimana e che durante il festival si svolgeranno nella biblioteca di Florinas, sono curati dalla cooperativa Comes.

Da non perdere, giovedì 27, l’appuntamento con il fumettista maiorchino Bartolomé Seguí Nella stessa giornata il festival ricorda anche lo scrittore, editore, fumettista Luigi Bernardi, scomparso cinque anni fa, durante un incontro con il figlio Marco Bernardi e con Marcello Fois.

Infine, “Il delitto Moro, quarant'anni di misteri” sarà al centro della proiezione del film di Marco Bellocchio “Buongiorno, notte”, a cura della Società Umanitaria, presente al festival anche con gli appuntamenti quotidiani dei “Racconti cinematografici”.