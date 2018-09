Maracalagonis in festa con Giuliano Marongiu e i mille colori della musica

Grande attesa per il nuovo spettacolo in programma domani sera alle ore 21.30

Di: Redazione Sardegna Live

“Isola in Festa”, lo spettacolo musicale ideato e condotto da Giuliano Marongiu, che nel corso dell’estate ha fatto sosta in numerosi centri della Sardegna, approda in piazza a Maracalagonis venerdì 14 settembre, nel contesto della programmazione degli eventi promossi dall’Amministrazione Comunale.

"Siamo molto contenti di tornare a Maracalagonis dopo qualche anno di assenza – dice il presentatore –. Il nuovo spettacolo, che attraversa tutto il repertorio che negli anni ha fatto cantare la nostra isola, si apre alle nuove canzoni, a tanto intrattenimento e ad una visione inedita di questa terra proiettata sui grandi schermi che faranno da cornice scenografia alla musica che ci avvolge e ai protagonisti eccellenti che abitano la mia “casa” in costante movimento".

Un cast d’eccezione accompagna Giuliano Marongiu in quella che definisce "una delle più belle stagioni" della sua carriera, a cominciare dalle voci di Laura Spano e Lucia Budroni, rispettivamente l’autentica rivelazione del nuovo corso musicale in Sardegna, che con il singolo Ehia ha imposto uno dei tormentoni più ballati dell’estate, e l’affermatissima interprete di Oschiri, considerata una delle più brave cantanti del nostro tempo.

Eccellenti i musicisti che completano l’organico: Peppino Bande, polistrumentista (tastiere, organetto, fisarmonica) e compositore di alcune delle canzoni più belle dello spettacolo, come A manu tenta, e Gianbattista Longu, violinista, voce e chitarrista di raro talento.

Uno show ricco di suoni, luci e colori, arricchito dal corpo di ballo del gruppo Incantos, da anni sulla scena con brani di successo quali Ballende cantende, Serenada, Sole & Luna e tante altre.

Non mancheranno le danze per il coinvolgimento della piazza e i classici senza tempo del repertorio sardo, nazionale e internazionale, dal momento che l’isola che fa festa si apre oltre i confini di una musica che include le canzoni più amate.

Una formula vincente capace di ‘mescolare’ musica, tradizione, poesia, intrattenimento e di sprigionare energia che mira a coinvolgere il pubblico da sempre parte attiva dell’evento.