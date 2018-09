Auto in fiamme nella notte, quasi certa la pista dei piromani

Sul posto l’equipaggio della Radiomobile di via Nuoro e i Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

Nel corso della notte i Carabinieri della stazione di Cagliari Sant’Avendrace sono intervenuti ad Assemini, in via Nino Bixio dove poco prima, per cause ancora in corso di accertamento ma verosimilmente riconducibili ad atti probabilmente di natura dolosa, veniva data alle fiamme una Fiat Seicento.

Sul posto intervenivano anche Vigili del Fuoco di Cagliari che domavano le fiamme, il danno è ancora in corso di quantificazione. Le indagini dei militari del Comando provinciale sono tuttora in corso.