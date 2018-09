Maxi rissa al parco Fausto Noce: fermato un cittadino di origine africana

L'episodio nel tardo pomeriggio di ieri

Di: Redazione Sardegna Live

Spiacevole episodio di violenza al Parco Fausto Noce di Olbia dove, intorno alle ore 19 di ieri, 12 settembre, si è scatenata una rissa tra un gruppo di uomini di origine africana.

Il parco, a quell'ora, è particolarmente frequentato da giovani, famiglie e appassionati di jogging. I tanti che hanno assistito alla scena hanno allertato la polizia e in pochi minuti una volante è intervenuta sul posto.

I protagonisti della rissa, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga. I poliziotti sono riusciti a intercettare in via Andrea Doria uno di loro che è stato accompagnato in Commissariato per l’identificazione.